На самом деле, конечно, это никакой не клей, а просто метафора.

Поскольку в связи со всеми происходящими событиями, включая истерику коллективного Запада, России приходится всё больше и больше надеяться только на свои собственные силы, а там, где их недостаточно или же они невозможны по техническим, климатическим и иным причинам, заручаться поддержкой Китая и других государств глобального Юга, то естественно, что в стране наращивается машиностроение. А оно «тянет» за собой и другие отрасли, в том числе ускоряет научные разработки.

реклама

Так, Институт цветных металлов Сибирского федерального университета объявил о создании технологии так называемого металлического клея. За любопытным названием скрывается технология, подразумевающая изготовление сварочной проволоки посредством установки совмещённого литья-прокатки-прессования. Утверждается, что данный способ производства сварочной проволоки, без которой, как вы понимаете, невозможно никакое машиностроение, позволит снизить себестоимость материала и, следовательно, удешевить конечную продукцию машиностроения, включая производство автомобилей, космических аппаратов, кораблей и судов, а также авиации.

Как справедливо отмечают учёные, сварные швы это всегда самые слабые точки конструкции, однако вышеуказанная технология позволяет создавать однородную сварочную проволоку, состоящую из сплава алюминия и магния с небольшой добавкой скандия. За счёт особенностей этого сплава сварной шов словно «склеивает» металлические листы между собой.

На бумаге всё выглядит здорово, но посмотрим, как разработка покажет себя в реальном производстве. Если, конечно, она вообще до него дойдёт.