Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России разработали «металлический клей» для машиностроительного производства
На самом деле, конечно, это никакой не клей, а просто метафора.

Поскольку в связи со всеми происходящими событиями, включая истерику коллективного Запада, России приходится всё больше и больше надеяться только на свои собственные силы, а там, где их недостаточно или же они невозможны по техническим, климатическим и иным причинам, заручаться поддержкой Китая и других государств глобального Юга, то естественно, что в стране наращивается машиностроение. А оно «тянет» за собой и другие отрасли, в том числе ускоряет научные разработки.

реклама

Так, Институт цветных металлов Сибирского федерального университета объявил о создании технологии так называемого металлического клея. За любопытным названием скрывается технология, подразумевающая изготовление сварочной проволоки посредством установки совмещённого литья-прокатки-прессования. Утверждается, что данный способ производства сварочной проволоки, без которой, как вы понимаете, невозможно никакое машиностроение, позволит снизить себестоимость материала и, следовательно, удешевить конечную продукцию машиностроения, включая производство автомобилей, космических аппаратов, кораблей и судов, а также авиации.

Как справедливо отмечают учёные, сварные швы это всегда самые слабые точки конструкции, однако вышеуказанная технология позволяет создавать однородную сварочную проволоку, состоящую из сплава алюминия и магния с небольшой добавкой скандия. За счёт особенностей этого сплава сварной шов словно «склеивает» металлические листы между собой.

На бумаге всё выглядит здорово, но посмотрим, как разработка покажет себя в реальном производстве. Если, конечно, она вообще до него дойдёт.

#россия #технологии #экономика #наука #промышленность #машиностроение
+
Написать комментарий (0)
В России наращивается производство сельскохозяйственной техники
Путин озвучил соотношение потерь ВС РФ и ВСУ в ходе боевых действий
Путин сказал, какой будет ответ на удары западным оружием по территории РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
23
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
93
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
7
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
20
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
16
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
121
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9
Forbes: У Украины «достаточно» боевых самолётов, но не хватает планирующих бомб
8
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
16

Сейчас обсуждают

Нивхурил
15:28
Я тут только наблюдаю горение пукалищ у синеботов
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Легенда
15:18
лишь один звонок в кз ты будулай подохнешь быстро (с) лайк кто помнит. ех верните 2008г
Казахстан не поддерживает санкции против России, но будет их соблюдать, потому что это выгодно
Такой то
15:18
"Intel хочет выпускать ускорители вычислений для других компаний" но ни кто почемуто не хочет
Intel хочет выпускать ускорители вычислений для других компаний
Alex Z
15:15
лучше по месту усыпить фабом
Казахстан не поддерживает санкции против России, но будет их соблюдать, потому что это выгодно
Alex Z
15:14
это обиженный бабами латентный гий
Казахстан не поддерживает санкции против России, но будет их соблюдать, потому что это выгодно
Alex Z
15:12
зато зеля купил новое казино с гостиницей
Казахстан не поддерживает санкции против России, но будет их соблюдать, потому что это выгодно
Светлана
15:11
Windows 7 древний динозавр, которым пользоваться в современном мире уже невозможно, многие обновленные версии программ, в которых разработчики действительно добавили новые функции и улучшения, просто ...
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
Alex Z
15:11
ля ты крыса член "одкб"
Казахстан не поддерживает санкции против России, но будет их соблюдать, потому что это выгодно
Alex Z
15:09
хохлячий след нашли?
В Европе очень встревожены из-за аварии на газовой платформе Норвегии
Fess 11fess11
15:08
Типичная тема для оверклокеров) Я даже как-то соскучился по временам, когда майнеры срали в каждой теме, что кругом бомжи, а они вот деньгу рубят)
Мое мнение о Senua's Saga: Hellblade 2 (Eurogamer)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем