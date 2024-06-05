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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России наращивается производство сельскохозяйственной техники
На 9,9 % по сравнению с прошлым годом. Но могло (и должно) быть больше.

На тему уровня проникновения западных технологий в российский рынок написаны не то что тысячи статей, но и многочисленные трактаты. Вывод из них, впрочем, был всегда один и тот же: если Россия ничего с этим не сделает и не восстановит собственное сельскохозяйственное машиностроение, то жди беды. В прямом смысле слова беды, конечно, не произошло, но страны коллективного Запада своё экономическое влияние на Россию стали использовать в качестве оружия, вводя незаконные «санкции» и экспортные ограничения, в том числе и в сельхозтехнике.

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С 2022 года на российский рынок стали активно ввозить продукцию китайских производителей, но, как сообщают пользователи этой продукции непосредственно на местах, её качество, очень мягко говоря, вызывает вопросы и оставляет желать лучшего. Надежда только на собственное машиностроение, и вот, Минпромторг России сообщил о том, что объём выпуска сельскохозяйственной техники в РФ в январе—апреле текущего года увеличился на 9,9 % по сравнению с январём—апрелем 2023 года и составил 94,5 млрд рублей.

При этом, как сообщают представители непосредственно аграрного бизнеса, ввиду низкой доходности соответствующей отрасли закупки отечественной сельхозтехники сопряжены с трудностями, из-за чего рост доли отечественного сельскохозяйственного машиностроения идёт не так стремительно, как следовало бы.

#россия #технологии #экономика #промышленность #машиностроение
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