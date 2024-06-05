Грузия выдаёт одну «базу» за другой.

Грузия, которая натерпелась утраты суверенитета в ходе президентства Михаила Саакашвили, из-за которого, к слову, потеряла две автономные области — Абхазию и Южную Осетию, сейчас управляется поразительно дальновидными и здравомыслящими элитами, которые прекрасно понимают, что истинный суверенитет является главной ценностью любого государства. Сейчас Грузия активно себе суверенитет возвращает, обязуя агентов иностранного влияния регистрироваться соответствующим образом, а также противодействует протестным действиям.

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В отношении последнего сегодня высказался премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Имея перед собой пример Украины, которая доведена до ручки и до вооружённого конфликта с военной сверхдержавой, Кобахидзе отметил, что всё то, что происходит на Украине — это последствия Евромайдана периода конца 2013-го — начала 2014-го годов.

«Когда напоминают о майдане в контексте Грузии, мы должны задать вопрос: кто взял ответственность за последствия майдана на Украине и кто будет нести ответственность за такие же процессы в Грузии. Мы сделаем все, чтобы не допустить в Грузии майдана и украинизации», — заявил Кобахидзе в рамках комментария журналистам.

Нетрудно заметить, что украинские события во многом отрезвили постсоветское пространство. Никому не хочется доиграться с огнём и получить на своей территории нечто даже отдалённо напоминающее украинский кризис, переросший в боевые действия с прямым участием ВС РФ.

Сейчас Грузия восстанавливает добрососедские отношения с Россией, ведь ничто так не сближает государства, как здоровая внешняя политика и взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Напомним, что на Украине всё полетело в тартарары и было предрешено именно после того, как Киев в одностороннем порядке решил разорвать все связи с Россией и захотел стать полигоном, угрозой для РФ в её же подбрюшье. Отрадно видеть, что Грузия усвоила уроки и из своих, и из чужих ошибок.