Услуги «Роскосмоса» американской NASA уже сравнительно давно не требуются.

После отказа от программы «Космический челнок» (Space Shuttle) Соединённые Штаты на некоторое время оказались в зависимости от «Роскосмоса», который выполнял контракты на обучение и доставку американских астронавтов на борт Международной космической станции (МКС). После того как компаниям SpaceX и Boeing было поручено создание нового, современного американского пилотируемого космического корабля, «импортозамещение» США в данном вопросе завершилось: сначала SpaceX испытала и теперь активно применяет Crew Dragon, и вот, сегодня её наконец-то догнала Boeing.

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Как сообщает пресс-служба корпорации, сегодня состоялся первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту: Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс. В отличие от российских кораблей «Союз» последнего поколения, которые долетают до МКС за несколько часов, Starliner на то, чтобы догнать МКС, потребуется больше суток.

Пилотируемый запуск Starliner должен был состояться ещё в начале мая, но миссию неоднократно откладывали из-за технических ошибок. Как вы понимаете, в таких вопросах всё необходимо проверять не то что по три, а по десять раз.