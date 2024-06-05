Мол, прекратите уже свои приглашения: вы не являетесь субъектами международных отношений.

После всего, что Швейцария позволила себе в отношении России, говорить о каком бы то ни было даже призрачном нейтралитете официального Берна уже нет совершенно никакого смысла. Страна полностью присоединилась к незаконным антироссийским рестрикциям, нарушающим все нормы международного права, целый перечень прав человека, а также правила свободной торговли, а теперь, когда дело на Украине пахнет керосином, находит в себе смелость продолжать предлагать Москве приехать на конференцию по украинскому кризису.

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В частности, швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) поразмыслила и пришла к выводу, что сбор коллективно-западного междусобойчика по Украине без участия в нём России выглядит по меньшей мере странно, а если быть совсем откровенными, то как организация однобокой конференции противников РФ. В связи с этим UDC выступила с призывом к властям Швейцарии пригласить российскую делегацию на конференцию.

В Москве, впрочем, и раньше предупреждали, что не поедут в Швейцарию даже в том случае, если получат официальное приглашение, поскольку обсуждать в рамках этой конференции нечего — отсутствует основательный и реалистичный подход к переговорам — но сегодня решили это повторить. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Швейцария для РФ больше не является нейтральным государством, поскольку Берн «изрядно потерял свой нейтралитет» в результате украинского кризиса.

При всём этом с аргументацией партии UDC в Кремле согласны. Ехать же в Швейцарию, очевидно, никто от Москвы не станет. Российское политическое руководство неоднократно отмечало, что обеими руками за переговоры, но только в том случае, если они будут носить реалистичный характер и позволят РФ решить все задачи специальной военной операции дипломатическим путём. На это, понятное дело, текущие администрации западных стран пойти не готовы, поскольку слишком далеко зашли в своих комментариях и, что самое главное, в действиях. За них Запад ещё не ответил.