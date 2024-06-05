Пока это концепт, но запас хода не радует.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) "АвтоВАЗ" представил всему миру прототип электрической версии популярной модели – e-Niva. Исходя из показанного, e-Niva построена на базе нынешней Niva Travel и уже успела привлечь внимание общественности.

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Как было видно из представленных материалов, электромодель укомплектована парой литий-никелевых аккумуляторов, размещенных в задней части салона и багажнике, и обещает запас хода в 175 километров. Полная зарядка аккумуляторов от бытовой электросети займет 12 часов, в то время как от трехфазной сети время сократится до 5,5 часов.

Внутри e-Niva обладает кожаным салоном с эксклюзивной отделкой, силовой агрегат способен развивать мощность до 120 кВт в пике, несмотря на номинальную в 60 кВт. Дизайнерские решения включают в себя оригинальный бампер и блок-фары LED.

Сроки старта продаж и возможная цена пока не анонсированы, "АвтоВАЗ" ждет откликов потребителей на концепт, чтобы определить их последующие шаги на рынке. Для ориентира, текущая модель Lada Niva Travel 2024 года обходится российскому покупателю в 1,25-1,53 миллиона рублей.