В частности, в Буркина-Фасо. О чём заявил глава МИД РФ в рамках визита в африканскую республику.

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня находится с визитом в Буркина-Фасо. Понятно, что во время визитов такого рода обсуждаются вопросы межгосударственного сотрудничества в самых разных областях, в том числе и в военной. И вот, по словам Лаврова, Россия будет увеличивать военное присутствие в Буркина-Фасо посредством наращивания количества российских военных инструкторов.

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Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, помимо вооружённых сил Россия обучает в Буркина-Фасо и представителей правоохранительных органов.

Следует помнить, что за последние несколько лет в Африке при непосредственном участии России произошла целая череда исторически важных для континента событий, значительно ослабивших влияние западных стран, и в особенности — Франции, которая уже практически полностью растеряла своё неоколониальное наследие. В этой связи не стоит удивляться паническим и переходящим в открытую истерику заявлениям президента Пятой Республики Эмманюэля Макрона касательно украинского кризиса.