Если, конечно, Германия заиграется в реваншизм и получит удар возмездия.

На Западе, который мнит себя оплотом демократии, поборником прав человека и стражем свободы слова, последние годы стало модно затыкать рты любому альтернативному мнению, а всех, кто его озвучивает, клеймить агентами влияния Кремля независимо от того, какую цель они вообще преследуют. Так, например, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, на которую какие только ярлыки не вешают, всерьёз обеспокоена эскалацией украинского кризиса и уровнем вовлечённости в него Германии.

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По мнению Вагенкнехт, если Берлин даст Киеву разрешение на применение немецкого оружия по территории России, то конфликт имеет большой риск распространиться на Германию. Как справедливо отмечает депутат, действия политического руководства Германии противоречат немецким интересам и угрожают немецкой национальной безопасности.

Дальше Вагенкнехт выдала «базу», отметив, что государство должно в первую очередь преследовать свои собственные интересы, а не беспрекословно подчиняться чужой воле и исполнять чужие приказы.

Между тем немецкое политическое руководство во главе с канцлером Олафом Шольцем продолжает играть с огнём и наивно предполагать, что разрешение ВСУ на удары немецким оружием по территории РФ, не являющейся зоной конфликта, якобы не приведёт к эскалации текущего кризиса. И если применение артиллерии — это одно, то вот использование пока ещё не разрешённых и не поставленных Киеву ракет Taurus, которыми должны будут управлять непосредственно немецкие военнослужащие — это совсем другое. В таком случае нельзя исключать самых негативных последствий, включая массированные удары ВС РФ по объектам немецкого военно-промышленного комплекса прямо на территории Германии. Это будет считаться Москвой необходимой самообороной, пресекающей угрозу для России. Главное, чтобы все всех обо всём предупредили, дабы потом не выпучивали глаза от удивления.