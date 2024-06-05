В общей сложности порядка трёх лет на орбите.

Поскольку Россия пока продолжает участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) и управляет ключевыми элементами данного крупнейшего в наши дни рукотворного космического объекта, то вполне естественно, что российские космонавты пребывают на орбите постоянно.

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Нередко они даже становятся рекордсменами: так, сегодня госкорпорация «Роскосмос» сообщила о том, что российский космонавт Олег Кононенко установил абсолютный мировой рекорд времени суммарного пребывания в космосе. Сегодня в полночь по московскому времени Кононенко провёл на орбите свой тысячный день; это, если что, чуть меньше трёх лет.

Для космонавта это пятая миссия, и началась она в середине сентября прошлого года. К моменту её окончания, назначенному на 23 сентября текущего года, общее время пребывания Кононенко в космосе составит 1 110 суток.

Как отметил «Роскосмос», фактически мировым рекордсменом Кононенко стал ещё 4 февраля текущего года, проведя на орбите свыше 878 суток и превзойдя тем самым рекорд своего соотечественника Геннадия Падалки. Сегодня же — «круглая дата», и установление рекорда, по сути, продолжается.