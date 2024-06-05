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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киев раскритиковал предложенный Китаем вариант мирного саммита по Украине
Похоже, в Киеве так ничего и не поняли.

Как известно, официальный Киев с упорством, достойным лучшего применения, продвигает так называемый саммит мира в Швейцарии, который по сути является не саммитом мира, а коллективно-западным междусобойчиком, проводимым без второй стороны конфликта и, как следствие, являющимся ничтожным по определению и не имеющим никакого практического смысла. Государства глобального Юга это прекрасно понимают и, более того, даже не стесняются озвучивать данный тезис напрямую.

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В частности, Китай в ответ на бессмысленный «саммит мира» в Швейцарии предлагает свой вариант мирного урегулирования, подразумевающий самое главное — поиск и искоренение первопричины текущего российско-украинского кризиса. Понятно, что в Киеве и западных столицах искать первопричину не желают, потому что в таком случае неизбежно придётся выйти на самих себя, поэтому позволяют себе не просто отвергать, а ещё и критиковать китайское предложение, которое, на самом-то деле, больше нужно именно Украине, чем кому бы то ни было ещё.

Так, сегодня МИД Украины выступил с публикацией, в которой критикует китайский вариант мирной конференции и призывает Пекин прислать своего высокого представителя на «саммит мира» в Швейцарии, поскольку якобы «только Украина» может решать, как будет выглядеть мирное соглашение.

Трудно сказать, на каком основании у МИД Украины возникло такое высокое самомнение относительно своей позиции на мировой арене, но суровая реальность заключается в том, что решать вариант завершения этого кризиса будут за него. От Киева потребуется только поставить подпись и беспрекословно выполнять все прописанные обязательства. Причём, скорее всего, под пристальным присмотром стран-гарантов, включая РФ.

#россия #украина #политика #китай #боевые действия
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