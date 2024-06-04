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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России создали инновационную технологию глубокой переработки отработавшего ядерного топлива
На пути к замкнутому ядерному топливному циклу.

Пока в ряде «цивилизованных» стран принято под давлением лобби производителей «ветряков» и солнечных панелей отказываться от традиционной энергетики и даже внедрять табу на энергетику атомную, в по-настоящему цивилизованных странах при этом продолжается развитие всего, что связано с мирным атомом. Так, сегодня пресс-служба входящей в состав госкорпорации «Росатом» компании «ТВЭЛ» сообщила о том, что в России разработана «инновационная» технология глубокой очистки и переработки отработавшего ядерного топлива.

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На языке атомщиков такое топливо называется «облучённым», поскольку в ходе ядерных реакций топливо не «выгорает» полностью, как гласит расхожее мнение, а превращается в другие элементы, в частности, в плутоний, который также можно использовать в атомной энергетике. И вот, «ТВЭЛ» сообщил, что разработанная технология подразумевает так называемый кристаллизационный аффинаж облучённого СНУП-топлива (СНУП, смешанное нитридное уран-плутониевое — прим. ред.). Применяться данная технология будет на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске, где сейчас строится реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

Как пишут атомщики, данная технология позволит завершить «аффинажную линейку» и станет конечным процессом в цепи переработки ядерных материалов из СНУП-топлива. Немаловажно при этом, что при использовании вышеуказанной технологии ядерные материалы выделяются совместно, исключая тем самым выделение отдельно плутония и полностью соответствуя режиму нераспространения ядерных материалов.

Напомним, что в России сейчас активно претворяют в жизнь закрытый ядерный топливный цикл, подразумевающий использование накопленного за десятилетия работы атомной отрасли обеднённого урана (изотоп U-238), который не вступает в реакцию деления в стандартных ядерных реакторах, но вполне себе успешно делится в реакторах на быстрых нейтронах. Нарабатываемый при этом процессе плутоний можно впоследствии использовать в том же СНУП-, а также в МОКС-топливе.

#россия #технологии #промышленность #атомная энергетика #«росатом»
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