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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росэлектроника» создала отечественные сервисные маршрутизаторы для банковского сектора
Управляется этот маршрутизатор процессором «Байкал». Дальнейшая степень «отечественности» — вопрос со звёздочкой.

Когда стало ясно, что масштаб проникновения западного капитала и технологий в российскую экономику стал в нарушение всех принципов международного права, норм международной торговли и здравого смысла использоваться Западом как оружие, перед «Ростехом» поставили крайне непростую задачу: в максимально сжатые сроки добиться так называемого технологического суверенитета. Под этим термином подразумевается полное импортозамещение как минимум в стратегических и прочих жизненно необходимых и государствообразующих отраслях.

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В наши дни одной из таких стратегически важных отраслей является производство телекоммуникационного оборудования: для обеспечения связи, для осуществления различных банковских операций. И вот, входящий в состав госкорпорации «Ростех» холдинг «Росэлектроника» объявил о выводе на рынок обновлённых отечественных сервисных маршрутизаторов, предназначенных для применения в банковском секторе.

Согласно комментарию холдинга, разработанные входящим в его состав НПП «Исток» маршрутизаторы оснащены специальными защищёнными протоколами передачи данных, поэтому могут использоваться для обеспечения связи в банковской сфере — в частности, ими можно будет оснащать банкоматы.

Утверждается, что маршрутизаторы оснащены полностью российским ПО, а в центре аппаратной платформы находится процессор (система на кристалле, SoC) Baikal BE-T100 на архитектуре MIPS. Морально эта система на сегодняшний день является сильно устаревшей, но для применения в маршрутизаторах более чем достаточна. Насколько импортозамещённой является остальная компонентная база, вопрос, что называется, со звёздочкой — ответа на него никто не давал.

#россия #промышленность #импортозамещение #«ростех»
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