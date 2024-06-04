По мнению журналистки, Россия сейчас на Украине и занимается именно что декоммунизацией, о которой и предупреждала за несколько дней до начала боевых действий.

Процесс декоммунизации на Украине носит исключительно избирательный характер: отказывается от «советского наследия» страна только в тех аспектах, в которых ей это удобно — меняет названия городов, улиц, станций метро, разрушает памятники и в целом стирает всё, что выдаёт общую с Россией историю Украины. При этом построенные «злыми коммунистами» заводы Украина почему-то оставила, электростанции тоже сохранила, метро тоже не закрыла, да и территории, переданные в административные границы тогдашней УССР, законному владельцу — России — возвращать не хотела.

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И вот, сейчас РФ системно осуществляет истинную декоммунизацию Украины. По крайней мере, так это видит украинская журналистка Диана Панченко, заявившая, что в результате российских ударов по энергосистеме Украины было выведено из строя порядка девяти гигаватт генерирующих мощностей, что сравнимо с энергопотреблением целой небольшой (от себя добавим — вполне себе крупной) страны. Кроме того, ВС РФ системно наносят удары по остаткам доставшихся Украине в наследство от СССР/России промышленных предприятий, которые сейчас работают в интересах ВСУ.

«Это и есть декоммунизация», — пишет Панченко, вспомнившая обращение Владимира Путина 21 февраля 2022 года про «готовность показать настоящую декоммунизацию» и добавившая, что дальше ситуация на Украине будет только хуже.

Следует понимать, что полного лишения Украины электричества не произойдёт, поскольку на сегодняшний день примерно 30 % потребностей страны обеспечиваются за счёт атомных электростанций, наносить удары по которым ВС РФ явно не будут, дабы не портить отношения с МАГАТЭ и не разрушать своё положение главного мирного атомщика планеты. Так что масштабных блэкаутов на Украине не будет, но в реалиях веерных отключений стране придётся жить долго: по разным подсчётам, от двух лет и более. Если же Киев продолжит наносить террористические с точки зрения международного права удары по не являющейся зоной конфликта территории России, то продолжатся и удары по украинской энергетике, увеличивая количество времени, необходимое на её восстановление. А уж кто будет восстанавливать энергетику на территориях, которые по итогу конфликта останутся за Украиной — это головная боль для тех, кто не хотят соглашаться на мирные переговоры на реалистичных условиях.