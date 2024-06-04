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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Сбербанк» откроет первые 16 отделений в новых регионах России
Похоже, со «Сбером» провели-таки оздоровительную беседу.

«Сбербанк», несмотря на то, что является крупнейшей в России финансовой организацией, на протяжении многих лет игнорировал присоединение к РФ даже Крыма, что уж говорить про новые регионы в лице ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, жители которых давно желают расширения присутствия российского бизнеса. По всей видимости, с крупными российскими банками была проведена оздоровительная беседа, поэтому вслед за ВТБ открытие отделений в новых регионах анонсировал и «Сбер».

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О том, что банк откроет 16 отделений, сообщил глава «Сбербанка» Герман Греф, выступая сегодня в Совете Федерации. По его словам, открытие первых шестнадцати отделений на новых российских территориях состоится уже в ближайшее время — в течение полутора месяцев. Более того, как отметил Греф, подготовка к данному процессу началась ещё в середине 2023 года.

Следует отметить, что заторможенная реакция крупного российского бизнеса на изменившиеся геополитические реалии не имеет логического объяснения: практически весь российский крупный бизнес и так уже под незаконными западными рестрикциями, и бояться на сегодняшний день уже нечего. Видимо, в ВТБ и «Сбере» это наконец-то осознали, справедливо решив, что в сложившихся реалиях расширение присутствия в новых регионах для них выгодно.

#россия #политика #финансы #экономика #банки #«сбер» #«сбербанк»
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