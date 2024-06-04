По-демократичному демократический оплот демократии. Главное — не перепутать.

Вчера вечером экс-разведчик Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер, который обрёл широкую известность в России как военный аналитик после начала боевых действий на Украине, сообщил, что американские власти не разрешили ему отправиться на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-24), сняв с самолёта в Стамбул, откуда планировалась пересадка на рейс в Россию, и даже забрали паспорт. Согласно оценочному суждению Риттера, это было сделано по приказу Госдепа США, дабы не позволить ему посетить российский экономический форум.

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Соответствующая информация достаточно быстро дошла до МИД России. В частности, глава ведомства Сергей Лавров заявил, что ограничения, наложенные на Риттера его же собственным государством, в очередной раз доказывают, что США превратились в полицейское государство.

«Это просто еще один пример в добавлении к многочисленным, которые подтверждают, что США, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством», — заявил Лавров.

Американские власти не дали официального комментария по поводу произошедшего, а это всегда плохо, поскольку порождает поле для спекуляций. Что до Скотта Риттера, то, по словам Лаврова, он является гражданином США, двойного гражданства с Россией не имеет, и поэтому Москва в данном вопросе ему никак помочь не может. Примечательно, что за последние два года Риттер уже дважды был в России, и тогда этот процесс не вызывал у американских властей подозрений. Теперь же, видимо, Вашингтон сумел сложить 2+2, сопоставив пункт назначения, время и то, какие мероприятия готовятся к проведению в РФ.