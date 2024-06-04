К сожалению для украинцев, киевское руководство выводов как не делало, так и не делает их и по сей день.

Российские удары по объектам энергетики Украины, осуществляемые как акты возмездия в ответ на террористические с точки зрения международного права удары ВСУ по российской не являющейся зоной конфликта территории, закономерно привели к тяжелейшей ситуации с электроснабжением по всей Украине. Энергосистема на сегодняшний день лишена практически всей тепловой генерации, а также, по разным оценкам, от половины до трёх четвертей гидрогенерации. Последний фактор особенно серьёзен, потому что ГЭС являются маневровыми электростанциями, позволяющими сглаживать пиковое потребление в утренние и вечерние часы.

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И вот, о том, что положение дел в энергетике аховое, недвусмысленно заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, отметивший, что экономия «на всех уровнях» будет частью повседневной жизни украинцев на протяжении последующих лет.

«Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир», — заявил Шмыгаль в рамках заседания правительства страны.

Поразительно при этом то, что официальный Киев всё никак не может создать правильную цепь причина—следствие текущих проблем. Причина — это контрпродуктивные в сложившихся реалиях попытки ВСУ наносить ущерб российской инфраструктуре. Следствие — ответные удары ВС РФ. На всякий случай напоминаем о том, что энергосистема Украины оставалась нетронутой до тех пор, пока Киев не вздумал наносить удары по российским объектам, которые не просто не находятся в зоне боевых действий, но и вообще даже не являются военными. Выводов из происходящего в Киеве по-прежнему не делают: обстрелы российской территории продолжаются, а это значит, что масштаб повреждений энергосистемы на Украине будет продолжать увеличиваться. Кто и как это будет потом восстанавливать, действующее политическое руководство Украины не задумывается. На территориях, которые придётся признать отошедшими к РФ, восстановлением будет заниматься Россия; а вот в каком положении окажутся территории, которые останутся формально украинскими — это большой вопрос, на который пока нет вразумительного ответа.