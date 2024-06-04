Бытует мнение, что в таком случае конфликт, по крайней мере, участие в нём Парижа, быстро закончится.

Президент Франции Эмманюэль Макрон последние несколько месяцев слишком много себе позволяет в плане заявлений относительно украинского кризиса. Не исключает отправки французских войск (пока что «советников» и прочих «инструкторов») на Украину для «спасения ситуации», призывает расширять географию ударов западным оружием по территории России, и всячески подначивает Запад вписываться в этот конфликт на стороне Киева.

реклама

Сказать, что такое поведение Макрона устраивает далеко не всех в Евросоюзе, это ничего не сказать: отдельные представители европейского политического руководства, услышав заявления и призывы президента Франции, пребывают в состоянии, приближённом к бешенству. Так, например, вице-премьер Италии и по совместительству её министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини предложил Макрону, как бы это помягче выразиться, на личном примере показать, что значит сильнее «вписаться» в боевые действия на Украине.

«Я скажу Макрону следующее: надевай каску, езжай на Украину воевать и не морочь итальянцам голову», — заявил Сальвини.

Следует отметить, что Италия — это одна из немногих действительно имеющих значение в Европе стран, которые с ужасом представляют себе прямой вооружённый конфликт с армией первого класса — в данном случае с российской. При всей своей поражённости неоконсерватизмом, итальянское политическое руководство по большей части понимает, чем может закончиться такая эскалация, и призывает руководство Франции понять хотя бы то же самое.