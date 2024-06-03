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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» начал серийное производство разведывательного БПЛА «Гранат-4»
При этом в зоне СВО данные системы уже применяются.

Боевые действия на Украине стали полигоном для испытаний не только западных, но и российских вооружений, включая их самые современные образцы. Так, в зоне СВО уже продолжительное время используются предсерийные образцы комплексов с БПЛА «Гранат-4». И вот, сегодня вечером концерн «Калашников», который и занимается производством данных комплексов, сообщил о начале серийного производства их модернизированных версий.

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Как отметила пресс-служба «Калашникова», «Гранат-4» применяется для круглосуточного ведения разведки, а также для целеуказания для наземных сил по целям противника. В частности, при использовании корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь», «Китолов» и «Грань».

Специальная военная операция на Украине стала первым в истории человечества вооружённым конфликтом со столь масштабным использованием беспилотников самых разных типов. Этот конфликт во многом стал революционным, поэтому все вооружённые силы, которые хотят быть конкурентоспособными в обозримой перспективе, внимательно следят за происходящими событиями, делают пометки и уже вносят изменения в учебные программы в военных академиях.

#россия #промышленность #беспилотники #«ростех» #«калашников»
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