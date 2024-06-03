Помогло оборудование с 88 ступенями очистки.

Специалисты химико-технологического кластера Госкорпорации «Росатом» добились существенного прогресса в области рециклинга литий-ионных аккумуляторов. Их разработка позволяет эффективно извлекать карбонат лития и сульфаты кобальта и никеля, что значительно снизит затраты на производство электронной техники и повысит экологическую безопасность.

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В результате НИОКР, проведённых в рамках Единого отраслевого тематического плана «Росатома», научные группы АО «Гиредмет имени Н. П. Сажина» и АО «ВНИИХТ имени Б. Н. Ласкорина» успешно создали и опробовали технологию, демонстрирующую высокую эффективность на практике. Чистота полученного карбоната лития достигла 99,5%, что соответствует самым строгим мировым стандартам для аккумуляторов.

Ольга Юрасова, начальник лаборатории ХТК, подчеркнула, что использованное экстракционное оборудование с 88 ступенями очистки позволило не только получить высокочистые металлы, но и открыло перспективы для проведения исследований в области извлечения и разделения металлов с похожими свойствами на заказ сторонних клиентов. Это подтверждает готовность разработанной технологии к широкому внедрению в промышленность и возможность адаптации под специфические задачи.

Таким образом, полученные результаты не только готовы к внедрению в промышленных масштабах для улучшения производственных процессов, но и предоставляют значительные экологические преимущества, способствуя повторному использованию ценных металлов и снижению негативного воздействия на окружающую среду.