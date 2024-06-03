Не только для пилотов, так сказать.

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета в сотрудничестве с РОСБИОТЕХ заявили о создании компьютерного тренажёра для специалистов пищевой промышленности. Инновационное обучающее средство поможет улучшить качество подготовки кадров и должно поспособствовать безопасности производства.

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Компьютерный тренажерный комплекс (КТК), разработанный в Пермском Политехе, представляет собой программное обеспечение, ориентированное на повышение уровня квалификации операторов пищевых производств. Устройство моделирует технологические процессы и основано на специально разработанных методиках оценки действий операторов.

Интерактивная система тренажёра, которая может быть запущена на различных устройствах включая VR/AR гарнитуры, отслеживает действия пользователя и оценивает их точность и время выполнения. Это позволяет достоверно определить скорость приобретения необходимых навыков операторами.

Иван Полевщиков, доцент кафедры информационных технологий ПНИПУ, указал на важность разработанного тренажёра для обучения персонала ключевым процессам, таким как стерилизация консервов. Он также позволяет сократить время на профессиональное обучение без ущерба качеству.

Применение подобного обучающего комплекса должно внести существенный вклад в обеспечение безопасности пищевых производств, что крайне необходимо для стабильности внутреннего российского рынка и успешности импортозамещения.