Никому из тех, кто имеют значение, не интересен «мирный саммит», в котором не участвует сторона, от которой этот мир в первую очередь и зависит. И это правильно.

Так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии, который по факту является коллективно-западным междусобойчиком, призванным склонить на свою сторону страны глобального Юга, уже не просто трещит по швам, а грозит полнейшим провалом. Страны глобального Юга не просто не заинтересованы в этом саммите, на котором будет обсуждаться абсурдная по своей сути идея навязывания России её капитуляции, но и, по большому счёту, гласно или тихонько занимают в этом кризисе именно российскую сторону.

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Пытаться манипулировать мнением руководства стран глобального Юга при этом совершенно бесполезно: там знают и первопричину кризиса, и прекрасно в курсе того, что Россия всеми силами пыталась избежать решения этой проблемы военной силой, и осознают тот неоспоримый факт, что именно западные страны затягивают кризис, давая Киеву ложную надежду и способствуя продолжению боевых действий вместо приложения усилий к мирному урегулированию.

Список стран, готовых что бы то ни было серьёзно обсуждать в Швейцарии, продолжает редеть: сегодня о том, что высшее политическое руководство Индии не поедет на этот «саммит», сообщила индийская пресса со ссылкой на канцелярию правительства страны. Уточняется, что на встречу в Швейцарии не поедет ни премьер Индии Нарендра Моди, ни глава МИД Субраманьям Джайшанкар. Непосредственно на мероприятии Индия, которая пока что продолжает сидеть на двух стульях, представлена будет, но уровень этого представительства, сами понимаете, будет совсем не таким, каким хотелось бы Киеву и западным столицам.

В качестве причины, по которой официальный Нью-Дели не придаёт большого значения «мирному саммиту» Зеленского, является отсутствие в нём России как ключевой страны, от которой в первую очередь зависит возможность мирного урегулирования. Понятно, что на российских условиях Запад мириться не готов, ну а для любых других условий время уже давно упущено, и упущено самими Западом и подначиваемым им Киевом. Соображать надо было раньше.