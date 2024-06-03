Супертехники в мире не существует. Пожалуй, все это уже поняли в ходе развеявших все мифы конфликтов.

Много мифов и легенд на протяжении десятилетий строится вокруг тех или иных образцов вооружений. Нагнетание нарративов, как мы смогли убедиться в рамках конфликтов на Украине и в секторе Газа, впоследствии начинает работать против «нагнетателей», поскольку суровая реальность неизбежно диктует свои условия, которые практически всегда диаметрально противоположны сказкам.

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Вот и израильские танки Merkava, которые позиционировали себя чуть ли не как самые совершенные в своём классе бронетехники, в реальном сражении показывают себя, как бы это помягче выразиться, не совсем так, как этого от них ожидали читатели рекламных буклетов. В реальности количество потерянных Армией обороны Израиля «Меркав» столь значительное, с поправкой на масштаб и интенсивность конфликта в секторе Газа, разумеется, что официальной информации по этому вопросу нет и вряд ли когда-нибудь появится. Между тем в Сети регулярно появляются новые кадры с подбитыми и/или горящими танками Merkava.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после кровавого теракта, осуществлённого радикальным движением ХАМАС 7 октября прошлого года. С тех пор официальный Иерусалим, по сути, разбомбил сектор Газа, убил несколько десятков тысяч мирных жителей, настроил против себя всю мировую общественность кроме своего основного покровителя в лице США, получил обвинения в геноциде и, что самое главное, так и не добился ни одной из стратегических целей. Давление на Израиль сейчас оказывается столь серьёзное, что Иерусалиму, скорее всего, придётся согласиться на прекращение огня, которое однозначно будет стоить дальнейшей политической карьеры, а, возможно, даже и свободы действующему израильскому политическому руководству.

Есть, в конце концов, международные конвенции, которые необходимо соблюдать при ведении боевых действий, а не считать себя выше международного права. Почему-то многие потерявшие связь с реальностью страны, считающие, что США в случае чего прибегут их спасать, постоянно эти основы основ игнорируют, за что потом получают очень негативные для себя последствия.