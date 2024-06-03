Бронежилеты обладают классом защиты БР-4.

Госкорпорация «Ростех», которая объединяет под собой практически все предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, сообщила о том, что подписала с Минобороны России контракт на поставку крупной партии усовершенствованных бронежилетов «Оберег».

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Как сообщает «Ростех», новые «Обереги» будут переданы в войска в варианте с увеличенной площадью защиты и в соответствии с классом защиты БР-4, подразумевающим возможность остановки такой бронёй бронебойных пуль автоматных (промежуточных) калибров — 7,62х39 мм и 5,45х39 мм.

Модернизированные бронежилеты оснащены керамическими бронеплитами, содержат в себе пакеты арамидного волокна, предохраняющего носителя от осколков, а также обладают в полтора раза увеличенной площадью защиты.

Как уже отмечалось неоднократно, специальная военная операция подстегнула развитие и модернизацию практически всех российских систем вооружений и экипировки. В соответствии с результатами, продемонстрированными в данном конфликте высокой интенсивности, целый ряд вооружений и элементов экипировки был отправлен на доработку.