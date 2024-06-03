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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Франции объяснил, почему Европа боится победы России на Украине
Всё оказалось крайне банально.

Сейчас на Западе уже практически перестали рассказывать сказки про возможность нанесения России стратегического поражения руками Украины, и начали прозревать, что на самом-то деле ход событий уже предрешён, и пока не поздно, надо хоть каким-то образом выбить для Киева более выгодные условия за столом переговоров. Чтобы западная общественность продолжала поддерживать эту идею про более выгодные условия, руководства западных стран не гнушаются манипуляциями и откровенным цинизмом, факта которого там, возможно, даже не осознают.

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Так, сегодня премьер-министр Франции Габриэль Атталь объяснил, по какой причине конкретно Париж, да и Европа в целом, боятся победы России в отношении украинского кризиса. По мнению Атталя, победа России приведёт к бегству населения из соседних с Украиной государств, что приведёт к крупнейшей миграционной волне в Европе.

В представлении главы французского кабмина, этот «исход» будет спровоцирован мыслью о том, что после Украины дальше в прицеле у России будут страны Восточной Европы и Прибалтики.

Понятно, что перед нами самая обычная пропаганда низкого пошиба, направленная на людей, которые совершенно не разбираются и не хотят разбираться в причинах и целях украинского кризиса. Можно, конечно, бесконечно долго рисовать русских «клюквенными» одержимыми мировым господством безумцами, но с экономической точки зрения для РФ колоссальным бременем стали уже четыре новых региона, которые придётся долгие годы восстанавливать, вкладывая туда средства и экспортируя туда специалистов. А сколько ещё таких регионов из-за упёртости Киева и Запада войдёт в состав России, можно только гадать.

Проблема решается легко, но для этого нужна сильнейшая политическая воля Запада: поднять трубку и позвонить в Кремль, соглашаясь на переговоры по Украине на реалистичных основаниях и условиях. Сохранить лицо Западу ещё не поздно: возможность пока ещё не упущена окончательно, но каждый день промедления идёт отнюдь не на пользу спонсорам Киева.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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