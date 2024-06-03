Всё оказалось крайне банально.

Сейчас на Западе уже практически перестали рассказывать сказки про возможность нанесения России стратегического поражения руками Украины, и начали прозревать, что на самом-то деле ход событий уже предрешён, и пока не поздно, надо хоть каким-то образом выбить для Киева более выгодные условия за столом переговоров. Чтобы западная общественность продолжала поддерживать эту идею про более выгодные условия, руководства западных стран не гнушаются манипуляциями и откровенным цинизмом, факта которого там, возможно, даже не осознают.

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Так, сегодня премьер-министр Франции Габриэль Атталь объяснил, по какой причине конкретно Париж, да и Европа в целом, боятся победы России в отношении украинского кризиса. По мнению Атталя, победа России приведёт к бегству населения из соседних с Украиной государств, что приведёт к крупнейшей миграционной волне в Европе.

В представлении главы французского кабмина, этот «исход» будет спровоцирован мыслью о том, что после Украины дальше в прицеле у России будут страны Восточной Европы и Прибалтики.

Понятно, что перед нами самая обычная пропаганда низкого пошиба, направленная на людей, которые совершенно не разбираются и не хотят разбираться в причинах и целях украинского кризиса. Можно, конечно, бесконечно долго рисовать русских «клюквенными» одержимыми мировым господством безумцами, но с экономической точки зрения для РФ колоссальным бременем стали уже четыре новых региона, которые придётся долгие годы восстанавливать, вкладывая туда средства и экспортируя туда специалистов. А сколько ещё таких регионов из-за упёртости Киева и Запада войдёт в состав России, можно только гадать.

Проблема решается легко, но для этого нужна сильнейшая политическая воля Запада: поднять трубку и позвонить в Кремль, соглашаясь на переговоры по Украине на реалистичных основаниях и условиях. Сохранить лицо Западу ещё не поздно: возможность пока ещё не упущена окончательно, но каждый день промедления идёт отнюдь не на пользу спонсорам Киева.