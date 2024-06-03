Второй по населению город Украины вынужден запитываться извне.

Несмотря на то, что последствия от террористических с точки зрения международного права обстрелов Украиной территории России, не являющейся зоной боевых действий, с целью повреждения инфраструктурных объектов, всем были и будут понятны — удары возмездия от ВС РФ будут наноситься на несколько порядков более мощные — от практики «комариных укусов» с запуском дронов по российским НПЗ и транспортным объектам официальный Киев отказаться всё никак не может. Систематическое и неизбежное лишение страны энергетического потенциала тоже к изменению поведения Украины не приводит — никаких выводов в Киеве не делают, уроков не извлекают.

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А урок-то, в общем-то, простой: когда говорят, надо слушать, а не огрызаться. Но Украина по необъяснимым причинам решила, что вправе огрызаться, и итог предсказуем: масштаб повреждений энергосистемы страны таков, что отдельные города и вовсе остались без собственной генерации. Так, о бедственном положении дел в вопросе энергосистемы сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, Харьков теперь вынужден запитываться из внешних источников, поскольку собственной электрогенерации в городе больше не осталось. Ситуацию Терехов охарактеризовал как «трудную» и «балансирующую на грани». Поскольку лето неизбежно сменится зимой, а в Харькове она холодная, то руководство города уже предпринимает меры подготовки: Терехов заявил, что сформирована субвенция харьковскому бюджету на закупку когенерационных установок и электрогенераторов для преодоления холодного периода года.

Напоминаем, что ВС РФ в ответ на попытки ВСУ наносить ущерб российской инфраструктуре, включая топливно-энергетический комплекс, возобновили нанесение групповых и массированных ударов по энергосистеме Украины в конце марта этого года. В отличие от кампании осени 2022-го — зимы 2023-го, на этот раз удары наносятся непосредственно по объектам генерации электроэнергии, восстановление которых в украинских реалиях либо вовсе невозможно по причине утраты государством соответствующих компетенций и отраслей промышленности, либо, в случае, если Киеву придётся обращаться за помощью к Западу, займёт огромное количество времени, ведь никто на западных предприятиях энергетического машиностроения на такие экстренные и масштабные заказы не рассчитывал.