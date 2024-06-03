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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МАГАТЭ заявил о нарушении на Запорожской АЭС всех принципов ядерной безопасности
Так, может, пора вызвать на ковёр в штаб-квартиру МАГАТЭ представителя Украины?

Ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая отныне под контролем России, продолжает оставаться крайне напряжённой. И хотя артиллерийские обстрелы станции удалось прекратить за счёт физического «выноса» соответствующих ударных систем на противоположном берегу Днепра, FPV-дроны так легко не выявляются. В результате России пришлось многократно усилить оборону станции, и в особенности её хранилища отработавшего ядерного топлива, дабы по вине официального Киева не приключилась большая беда.

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Понятно, что самой станции, и уж тем более ядерным реакторам, не угрожает практически ничего — во-первых, они заглушены и переведены в режим «холодного останова», то есть, не вырабатывают ни тепло, ни электроэнергию, а во-вторых, защитные сооружения вокруг реакторов рассчитаны даже на падение самолёта, не то что на попадание артиллерийского снаряда и тем более FPV-дрона.

Тем не менее, постоянно привлекать внимание мировой общественности к тому факту, что Киев занимается ядерным шантажом, необходимо. К счастью, пусть и косвенно, но занимается этим и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По словам Гросси, на Запорожской АЭС сегодня в той или иной степени нарушены «все семь столпов» ядерной безопасности МАГАТЭ.

Прямым текстом виновников этих нарушений Гросси не называет, хотя все всё прекрасно знают и понимают. В МАГАТЭ оправдываются тем, что ведомство не уполномочено искать виновных в обстрелах станции, поскольку это не входит в его (ведомства) компетенцию. Справедливости ради, МАГАТЭ, в отличие от того же коллективного Запада, и Россию ни в чём не обвиняет, так что хотя бы принципиальность и последовательность ведомства соблюдается.

#россия #украина #политика #боевые действия #атомная энергетика #магатэ
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