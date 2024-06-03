Кто-то, похоже, забыл, что всё его сопротивление зиждется на чужой финансовой и военной поддержке, и что если бы не она, то боевые действия давно бы уже закончились.

Морально неготовых к большой ответственности и всемирной известности людей очень легко психологически сломать, превратив в очень удобную куклу. И это мы ещё намеренно не затрагиваем тему размещения финансовых средств в государствах-кукловодах, что дополнительно становится средством шантажа и манипуляций. В результате у объекта рождаются ложные ценности, ему трудно выйти из навязанного ему образа, и он начинает верить в то, что является центром Вселенной, которому ряд действий разрешается, а другим почему-то — нет.

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Так, например, политическое руководство Украины, которая полностью зависит от западной военной поддержки, а с каждым днём всё больше зависит и от финансовой поддержки, продолжает вести себя так, будто на дворе конец февраля 2022-го, и обвинять всех подряд в том, что они оказывают поддержку России, тогда как беспрецедентная поддержка Украины всем коллективным Западом — это почему-то нормально.

В частности, утративший в глазах российского политического руководства легитимность президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Диалог-Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил, что Китай поставляет в Россию не только китайские «компоненты вооружений», но и компоненты «из других стран». По словам Зеленского, когда он разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя и не уточняется, когда этот разговор вообще имел место, поскольку Си Цзиньпин не считает необходимым говорить с киевским руководством, то просил Пекин стоять в стороне от этого кризиса.

По словам Зеленского, Киев якобы нашёл решение, и теперь докладывает правительствам стран, чьи компоненты попадают в Россию в обход рестрикций, дабы те препятствовали распространению своей продукции. Как этот процесс себе представляет Зеленский, совершенно непонятно, да и никто из «ручных» журналистов его об этом, разумеется, не спросил.