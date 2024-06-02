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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фото: новейшие российские колёсные САУ «Мальва» появились в зоне СВО
Это как Caesar, только «Мальва».

В основном в российской/советской военно-технической школе принято создавать самоходные артиллерийские установки (САУ) на гусеничном шасси — на базе различных танков вплоть до Т-90 в случае с САУ «Коалиция-СВ». Тем не менее, прогресс и необходимость адаптации на месте не стоят: новейшие российские САУ «Мальва», которые в конце 2023 года начали поставляться в войска, уже участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

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В частности, сегодня в Сети в тематических группах в социальных сетях появились фото, сделанные украинским разведывательным беспилотником в Харьковской области. Сообщается, что конкретно зафиксированная на фото «Мальва» работает на севере области, то есть, относится к российской группировке войск «Север».

САУ «Мальва» использует артиллерийские снаряды стандартного российского/советского образца 152 мм и представляет собой орудие на базе автомобиля БАЗ-6610-027 с колёсной формулой 8x8.

Как уже отмечалось неоднократно, свои вооружения в условиях конфликта высокой интенсивности испытывают не только страны НАТО, цинично и безнравственно эксплуатируя в этих целях Украину, но и Россия, которая уже опробовала в этом конфликте практически все образцы вооружений, многие (если не большинство) из которых по итогам этой проверки были/будут доработаны и модернизированы.

#россия #украина #политика #боевые действия
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