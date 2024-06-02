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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России разработали технологию глубокой переработки литий-ионных аккумуляторов
В теории, это снизит стоимость производства новых аккумуляторов.

При всей своей вездесущести у литий-ионных аккумуляторов есть один критический недостаток: перерабатывать их с целью извлечения ценных элементов для их повторного использования при производстве уже новых аккумуляторов, очень дорого и, как следствие экономически почти полностью нецелесообразно. Но относительно доступные запасы лития и кобальта, являющихся ключевыми элементами при производстве аккумуляторов, не бесконечны, поэтому рано или поздно к тщательной глубокой переработке соответствующих аккумуляторов прийти придётся.

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В России надежду на то, что в перспективе литий-ионные аккумуляторы можно будет подвергать глубокой переработке, дал «Росатом», пресс-служба которого сообщила о разработке технологии по извлечению из отработанных аккумуляторов ценных карбоната лития, сульфата кобальта и никеля.

Как сообщает «Росатом», на опытной установке в ходе переработки старых литий-ионных аккумуляторов удалось извлечь продукцию, полностью соответствующую требованиям для производства новых накопителей электроэнергии этого типа: чистота извлечённых материалов составила 99,5 %.

Утверждается, что полученные решения уже готовы к реализации в промышленном масштабе. А вот будут ли они реализованы на практике — пока что ключевой вопрос. Давать ответ на который, впрочем, обязательно придётся: количество окружающих нас устройств, так или иначе использующих литий-ионные аккумуляторы, постоянно увеличивается, а с развитием электромобилей и вовсе станет повсеместным. В теории, разработанная «Росатомом» технология позволит снизить стоимость производства новых аккумуляторов, являющихся самыми дорогими компонентами современных электромобилей, из-за чего они пока остаются не более чем игрушками для зажиточных, чем реально доступными средствами передвижения.

#россия #технологии #аккумуляторы
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