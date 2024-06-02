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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Италия потеряла до 15 млрд евро из-за антироссийских рестрикций
Товарооборот между Италией и РФ обвалился до уровня плинтуса. Впрочем, это «суверенный» выбор Италии.

До введения незаконных западных рестрикций («санкций») против России одним из главных европейских «партнёров» РФ была Италия, зарабатывавшая на российском рынке огромные деньги, поставляя различную продукцию с высокой добавленной стоимостью: от одежды и косметических товаров до станков и различного промышленного и технологического оборудования. Но в 2022 году по воле Евросоюза, в который Италия входит, произошёл односторонний разрыв отношений с Москвой. История изменилась на «до» и «после», причём, что совершенно естественно и легкообъяснимо, в первую и последнюю очередь для самого Евросоюза в целом и для Италии в частности.

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Так, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что из-за рестрикций товарооборот между двумя странами сократился с 30 миллиардов евро до 9 миллиардов евро. При этом экспорт итальянских товаров в Россию снизился на 36 %, а импорт российской продукции в Италию — на 70—80 %. В общей сложности, продолжил Торрембини, итальянская экономика потеряла примерно 10—15 миллиардов евро. Дальше, убеждён Торрембини, будет только хуже, поскольку освободившиеся итальянцами (и другими европейцами) места на российском рынке уже заняли бизнесмены из дружественных по отношению к РФ государств.

Хотя может показаться, что эти значения невелики, но необходимо помнить, что за этими миллиардами евро стоят доходы итальянцев и целые производственные цепочки. Кроме того, для значительного числа итальянских компаний именно российский рынок был ключевым. Те, кто поумнее, сослались на что угодно, лишь бы сохранить своё присутствие на российском рынке, но в целом перед нами классическое последствие отсутствия у страны политического и экономического суверенитета, в значительной степени отданного наднациональному европейскому правительству.

Возможно, когда-нибудь, когда к власти в европейских странах придут вменяемые политики, они признают, что действия их предшественников нанесли непоправимый ущерб интересам их стран. Но всё это будет сильно поздно. Думать, связав за тридцать лет западные и российскую экономики, надо было сразу, но, увы, знающих людей в Европе никто слушать не стал: «элиты» поверили в собственные сказки, и теперь ЕС имеет то, что имеет.

#россия #политика #санкции #экономика #италия
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