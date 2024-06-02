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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В НАТО на фоне украинского кризиса осознали необходимость производства дешёвого оружия
А то, понимаете ли, танки стоимостью в миллионы долларов горят от «копеечных» FPV-дронов.

На протяжении многих десятилетий мировые армии первого и второго класса пребывали в крайне расслабленном состоянии: существовала вера в то, что крупных конфликтов высокой интенсивности на планете уже никогда не будет, а сверхдержавы будут «бодаться» между собой чужими руками на чужих же территориях в рамках конфликтов низкой интенсивности. В странах Запада такая политика привела к практике выпуска беспрецедентно дорогих экземпляров вооружений, призванных обогатить частные военно-промышленные комплексы дорогими заказами якобы ультимативного оружия.

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Все эти идеи и планы были перечёркнуты во время конфликта на Украине, который в феврале 2022 года дошёл до кульминационной точки. Совершенно внезапно для многих оказалось, что в сухопутных конфликтах по-прежнему «решают» артиллерия и авиация, способные забрасывать оппонента громадным количеством боеприпасов самого разного назначения и могущества. Кроме того, именно украинский кризис стал дебютом массового применения беспилотников, в том числе небольших FPV-дронов, стоимость которых составляет лишь десятые, а то и сотые доли процента по сравнению с целями, которые они подбивают или вовсе сжигают.

И вот, выступая в Сингапуре на форуме «Диалог Шангри-Ла», глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что западные страны, руководствуясь украинским кризисом, пришли к выводу, что необходимо разрабатывать и наращивать производство более дешёвого и массового оружия. По словам Бауэра, Запад уже не может продолжать обеспечивать Украину дорогими вооружениями и средствами поражения, чтобы противодействовать ими куда более доступным средствам, применяемым российской стороной.

Как уже отмечали эксперты, Украина добровольно, и при этом не спрашивая собственное население, стала полигоном для испытаний вооружений с обеих сторон — и с российской, и с западной.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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