Ты что вообще обсуждать и решать собрался на «мирном саммите», где не будет того, от кого в первую и последнюю очередь этот мир зависит?

Владимир Зеленский, которого в России уже на высшем политическом уровне назвали утратившим легитимность в должности президента Украины, продолжает с неизвестной целью продавливать не имеющий совершенно никакого реального смысла «мирный саммит» в Швейцарии. Смысла эта встреча не имеет по одной простой причине: в ней не участвует Россия, причём Москва заявила, что не приехала бы на данное мероприятие даже в том случае, если бы её на него пригласили.

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Причина простая: «мирный саммит», на котором будет обсуждаться совершенно фантастическая в текущих реалиях «формула мира» Зеленского, и на который делегации разных стран мира приедут в основном для того, чтобы поесть, попить и «потусить» за казённый счёт, не имеет никакого смысла без полного удовлетворения всех российских требований.

Но Зеленский продолжает пытаться гнуть свою линию и даже пробует поднимать голос на Китай и другие государства, которые не собираются приезжать на данное мероприятие. По словам Зеленского, Пекин «отговаривает» страны от участия в «мирном саммите», и, таким образом, является «инструментом в руках Путина».

По всей видимости, Зеленский либо не может, либо не хочет осознать одну простую реальность: в россказни Украины и обеспечивающего её коллективного Запада верят только, да, Украина и коллективный Запад. Все остальные страны прекрасно знают и первопричину текущего кризиса, и его зачинщиков, и тех, кто сорвали мирные переговоры весной 2022 года, равно как и прекрасно понимают, кто одерживает победу на поле боя.

Объективная действительность сегодня такая, что мирные переговоры могут быть только с участием России и только на российских условиях. А условия будут очень жёсткими: простой нейтрализацией Украины дело уже не ограничится, поскольку не решает глобальных задач. Условием наверняка станет подписание договора о новой архитектуре безопасности в Европе, который Москва предлагала Соединённым Штатам и НАТО в декабре 2021 года, но который был ими проигнорирован, что и стало последней каплей, после которой начало боевых действий на Украине стало неизбежным.