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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии предрёк Украине гибель из-за затягивания боевых действий
Простой математический расчёт и никакого ясновидения.

За время проведения специальной военной операции и полного непонимания Украиной и Западом целей России возникла грустная шутка на тему того, что «математика и логика — это «москальские» лженауки». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан эти дисциплины лженауками не считает, поэтому способен на их основе приходить к правильным выводам.

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Так, сегодня Орбан в рамках выступления на митинге в Будапеште заявил, что затягивание боевых действий и отказ от мира повлекут за собой гибель Украины как государства. Вместе с тем глава венгерского кабмина назвал очень опасными разговоры и мысли о том, что Россию можно одолеть с помощью западных вооружений и технологий.

Отметим, что венгерское правительство стабильно придерживается полностью реалистичной позиции по Украине. Это ни в коем случае не пророссийская позиция, она именно реалистичная: затягивание конфликта на истощение, в котором у Украины даже с безмерной западной помощью нет никаких преимуществ перед Россией, губительно для Киева. Чуть раньше Орбан раскритиковал НАТО за втягивание Европы в горячий конфликт.

К сожалению, именно для этой цели к власти в Киеве были приведены лица, которых можно назвать экстремистами (для них цель, какой фантастической бы она ни была, важнее цены, которую за неё придётся заплатить. В основном потому, что сами они ничем в этом конфликте особо не рискуют).

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