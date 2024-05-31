И ведь потом, если что, у НАТО опять Россия виновата будет. Парадокс.

Понимая, что ситуация на Украине уже давно вышла из-под контроля и идёт совсем не по коллективно-западному плану, США и страны НАТО продолжают делать всё возможное, чтобы затянуть кризис хотя бы до выборов в Соединённых Штатах. Это бесконечно цинично, но в США всё крутится именно в плоскости мало что значащих для политики государства выборов и переизбраний. Как итог, чтобы затянуть украинский кризис, западные страны выстраиваются в шеренгу и «разрешают» Украине наносить удары по общепризнанной территории России.

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Ситуация очень опасная, поскольку терпение у Москвы может наконец-то закончиться, и тогда одной Украиной кризисная ситуация уже не ограничится. И вот, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой в адрес НАТО, заявив, что этот блок втягивает Европу в крупный военный конфликт.

Как справедливо отметил глава венгерского парламента, НАТО должно быть оборонительным альянсом, а не провоцировать страны на вступление в конфликт в той или иной степени.

«Это абсурд такого же уровня, как тушение пожара огнемётом», — отметил Орбан.

Венгрия, между прочим, не только на словах встревожена, но и предпринимает меры юридического характера, дабы не стать в случае чего повязанной обязательствами перед альянсом. На самом деле, решение проблемы — это выход из НАТО, но пока что, видимо, Будапешт сжигать этот мост не хочет.