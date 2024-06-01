Правительство призывает их переводить 80 % энергозатрат на импорт энергии, но это невозможно.

Систематические удары ВС РФ по объектам энергосистемы Украины, ставшие по вине действий Киева дополнительным условием демилитаризации страны, начинают иметь накопительный эффект, который в текущих реалиях невозможно парировать или компенсировать. В частности, оставшаяся на Украине промышленность, как сообщают тематические ресурсы, поставлена в неразрешимое положение: правительство страны постановило, что предприятия в целях разгрузки внутренней энергосистемы должны потреблять 80 % энергии, закупая её за рубежом.

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Как нетрудно догадаться, украинские политики совершенно не озадачены такими простыми вещами, как физическая и техническая возможности реализации данного постановления. Объяснить, что выполнение этого требования невозможно, вызвался глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, по словам которого, в нынешних условиях промышленность не может на 80 % обеспечить себя импортной электроэнергией, и максимум, чего удалось добиться, это 30 %.

Ситуация столь непростая, что, по словам Беленького, предприятиям придётся снижать производительность, увольнять рабочих, а то и вовсе закрываться. Собственно, это именно то, чего и добивается российское политическое руководство, совершенно справедливо обозначив военно-промышленный комплекс Украины под ликвидацию в рамках общего процесса демилитаризации.

Что до импорта электроэнергии с целью компенсации дефицита, то необходимо понимать две простые вещи. Во-первых, излишков в объёмах, способных покрыть дефицит на Украине, Европа попросту не производит. Во-вторых, стоимость такой энергии и, как следствие, стоимость итоговой продукции, будет значительно выше, чем с собственной крайне недорогой генерацией. Впрочем, базовая генерация у Украины в любом случае сохраняется: по атомным электростанциям ВС РФ удары не наносили, не наносят и с вероятностью, близкой к абсолютной, наносить не будут: России порча имиджа как главного мирного атомщика планеты совершенно ни к чему.