Одним РЭБом, как справедливо отмечают эксперты, сыт не будешь.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сегодня это реальность любых боевых действий разной интенсивности и с разными по своей сути, идеологиям и оснащению акторами. Дронами, как ещё называют БПЛА, экипированы как первые армии мира, так и внесистемные организации, такие, например, как экстремистское движение ХАМАС и повстанцы-хуситы в Йемене.

реклама

В этой связи логичными выглядят попытки первых и вторых армий мира стремительно находить ответ для этих недорогих в производстве, но при этом крайне коварных средств поражения. В частности, в США готовятся представить роботизированную систему перехвата ударных беспилотников. Разработкой и производством таких систем будет заниматься оборонная компания Allen Control Systems (ACS), а сам продукт называется Bullfrog. Презентация этой системы состоится на выставке T-REX 24-2, которая под эгидой Пентагона и национальной гвардии штата Индиана пройдёт с 19 по 26 августа.

Данная роботизированная система включает в себя пулемёт M240, управляемый искусственным интеллектом, позволяющим работать в автономном и полуавтономном режимах, и оснащённый продвинутыми системами «зрения». Задача, поставленная перед Bullfrog, простая: стать экономически выгодной системой защиты от ударных беспилотников и при этом быть совместимой с военной техникой НАТО. Сама «турель» Bullfrog весит всего около 180 килограммов и питается постоянным током напряжением 24 В; то есть, может быть интегрирована в любой относительно крупный транспорт.

Как справедливо отмечают разработчики, влияние средств радиоэлектронного подавления на беспилотники постоянно снижается, и ничего лучше и эффективнее, чем огневое поражение целей, ещё пока не придумано.