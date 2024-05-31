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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что переговоры с Россией «нереалистичны»
Для переговоров с Россией нужно быть сначала легитимным президентом Украины и отменить PR-указ о запрете переговоров с Россией.

Воодушевившись пачками поступающими сообщениями о том, что западные страны дали добро на использование своего вооружения украинской армией для нанесения ударов по общепризнанной территории России, будто это каким-то образом изменит расклад на поле боя в пользу ВСУ, а не наоборот, поставит Украину в ещё более тяжёлое положение, чем сейчас, Зеленский в очередной раз отверг идею переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными».

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Данный комментарий Зеленский сделал в контексте того, что боевым действиям на Украине якобы «не видно конца», а любые соглашения с Россией лишь позволят Москве укрепиться, чтобы повторить операцию. Проще говоря, Зеленский занимается проекцией своих (и украинских и западных в целом) мыслей на российское политическое руководство. Зачем РФ «укрепляться», учитывая, что она и так этим занимается, вопрос, что называется, риторический.

Необходимо понимать, что Россия отнюдь не против того, чтобы выполнить все до единой цели специальной военной операции за столом переговоров. Это в любом случае лучше, чем добиваться их силовым способом. Но на эти условия коллективный Запад, полностью контролирующий Украину, не готов и вряд ли будет готов, пока кризис не достигнет своей кульминации.

#россия #украина #политика #боевые действия
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