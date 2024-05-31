После такого — только на пункт приёма металлолома.

На протяжении длительного времени казалось, что дроны-камикадзе «Ланцет», ставшие одним из символов специальной военной операции и продемонстрировавшие такую высокую эффективность, что свой аналог этих «хирургических инструментов» захотел себе даже Зеленский, значительно сократили свою активность. На самом деле, конечно же, это не просто не так, а ситуация и вовсе диаметрально противоположная: активность работы «Ланцетов» наоборот постоянно только нарастает.

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В частности, «Ланцеты» поддерживали и продолжают поддерживать наступательные действия ВС РФ на севере Харьковской области. Сегодня, например, в Сети появились кадры сожжённой дотла самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» украинского производства, которая была подбита в первые дни наступательных действий на харьковском направлении.

Масштаб повреждений установки очевиден: конкретно в этом случае «самоходка» полностью выгорела и восстановлению, понятное дело, не подлежит. Необходимо понимать, что далеко не вся подбиваемая военная техника именно сгорает до уровня металлолома. В большинстве случаев подбитую технику удаётся эвакуировать и отремонтировать. Отсюда, собственно, и статистика количества подбитых механизированных средств ВСУ: просто один и тот же условный танк может быть подбит несколько раз подряд и каждый раз идти в статистику.