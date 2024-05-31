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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Росэлектроника» представила космический модуль «Теленаука» для проведения биологических исследований
В космосе, разумеется.

Российские специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представили модуль «Теленаука», предназначенный для изучения космической биологии на борту спутника «Бион-М» №2. Разработка направлена на поддержку дальнейших исследований в области межпланетных перелётов.

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«Теленаука» создана специалистами НИИ телевидения, входящего в структуру холдинга, и оснащена 25 цифровыми камерами, которые обеспечивают наблюдение за живыми организмами на борту космического аппарата в реальном времени. Камеры способны транслировать изображение в видимом и ИК-диапазонах с частотой 30 кадров в секунду и разрешением 960х960 пикселей.

Алексей Никитин, генеральный директор НИИ телевидения, подчеркнул, что спутник «Бион-М» №2 станет важной платформой для опытов, обеспечивающих подготовку к межпланетным миссиям. В настоящее время модуль «Теленаука» прошёл все необходимые испытания и готовится к отправке в космос вместе со спутником.

Разрабатываемая аппаратура подтверждает готовность России внести вклад в будущие исследования космического пространства через тщательный мониторинг и анализ поведения живых организмов в условиях микрогравитации на борту «Бион-М» №2.

#космос #ростех #сделано в рф #росэлектроника
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