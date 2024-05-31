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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Обновлённая BMW 3 Series получила новые цвета кузова, улучшенную мультимедиа, климат-контроль и батареи
Всё самое интересное припасено для M3, про которую мы тоже расскажем.

BMW обновила седаны и универсалы 3 серии, новинки выйдут в июле этого года на заводе в Мюнхене. Внешние изменения включают новый выбор цветов кузова и дизайнов колёсных дисков размером 19 дюймов. Интерьер теперь имеет рулевое колесо нового дизайна, разнообразные опции подсветки и изменённые дефлекторы вентиляции. Модель 330i предлагает отделку светлым деревом, в то время как M340i идёт с углеродным волокном.

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Мультимедийные системы и информационные панели модернизированы до версии BMW 8.5, с новым главным экраном и повышенной интуитивностью управления. Доработки коснулись и климат-контроля. Моторная линейка охватывает бензиновые и дизельные битурбо варианты, работающие в паре с 48-вольтовой мягкогибридной системой и 8-ступенчатой коробкой Steptronic, генерирующую дополнительные 11 л.с.

Наибольший интерес вызывает топовый полноприводный седан BMW M3 Competition with M xDrive, который в рамках рестайлинга стал мощнее: пиковая мощность двигателя S58 увеличена с 510 до 530 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте в 650 Нм. Но про него мы подробнее расскажем в следующей заметке.

В продаже будут plug-in гибриды 330e, доступные с задним или полным приводом xDrive. Эта система сочетает в себе четырехцилиндровый бензиновый двигатель с электромотором и новой батареей повышенной емкости 19,5 кВт*ч, что позволяет проехать до 101 км на чистом электричестве. При этом внутренний пространство и объем багажника остались прежними.

#автомобили #bmw #bmw 3 series
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