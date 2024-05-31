Подтверждений пока нет. Равно как и информации о масштабах повреждений, если это действительно произошло.

Поскольку йеменские хуситы являются внесистемными акторами, которым ни перед кем отвечать не придётся, поскольку они сами нигде не представлены, то и позволять они себе могут сильно больше, чем государства с официальными вооружёнными силами. В частности, сегодня хуситы сообщили о том, что нанесли ракетный удар по курсирующему в Красном море американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр».

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На данный момент в Сети нет никаких подтверждений или опровержений произошедшего. Хуситы не публикуют видео, хотя вполне могут, а Соединённые Штаты пока ничего не опровергают, хотя тоже могут.

Не исключено, что для удара по авианосцу использовались иранские ракеты Ghadr, о якобы передаче которых йеменским повстанцам сообщала западная пресса.

«Дуайт Эйзенхауэр» назван в честь 34-го президента США и относится к американским атомным суперавианосцам типа «Нимиц». Введён в эксплуатацию в 1977 году, то есть, является весьма пожилым военным кораблём. Тем не менее, со своей задачей проекции силы и обеспечения экспедиционных военных операций против армий третьего класса справлялся. Теперь же настала совсем другая эпоха: если в 1977 году ракетное вооружение имели государства, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, то сейчас ракетные удары могут наносить даже внесистемные акторы вроде повстанцев-хуситов.