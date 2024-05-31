По словам Медведева, текущие события развиваются по самому плохому сценарию.

По мере того, как руководство стран коллективного Запада одолевает паника, они становятся всё менее стабильными и начинают действовать на основе эмоций, а не холодного расчёта. Так бывает, если на протяжении десятилетий вымывать из политической системы реальных государственных деятелей, заменяя их карьеристами, готовыми работать в интересах определённых лоббистских групп, не считаясь при этом ни с какими рисками. Вот и в вопросе конфликта на Украине западные «элиты» не считаются ни с рисками для Украины, ни с рисками для самих себя. Существует только наивный расчёт на то, что «Россия не посмеет» начать действия против непосредственно стран НАТО.

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О том, что это крайне опасное заблуждение, которое ведёт к принятию ряда неадекватных решений, заявил сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, ещё всего несколько лет назад на Западе точно также говорили об эскалации украинского кризиса: дескать, Россия не посмеет решать проблему военными средствами, опасаясь санкций и разрыва отношений с Западом. В итоге, как мы все прекрасно знаем, вопрос безопасности встал гораздо выше, чем вопрос обеспечения Запада своим колоссальным рынком, от которого именно что сам Запад в одностороннем порядке в значительной степени отказался.

По словам Медведева, который комментировал потоком сейчас идущие заявления о «разрешении» на применение Украиной западного оружия по территории России, вся военная техника и управляющие ей специалисты, которые будут участвовать в атаках по РФ, будут уничтожаться как на Украине, так и в других странах, если с их территорий будут осуществляться удары по России. Кроме того, по словам Медведева, Москва исходит из очевидного факта, что западные страны не «помогают», а напрямую управляют своими поставленными Киеву системами вооружений, что может быть расценено как «казус белли» (повод для войны).

В таком случае, продолжил Медведев, НАТО придётся определиться с тем, как классифицировать последствия ударов возмездия ВС РФ по военным объектам стран-членов альянса в контексте его (альянса) устава.

Как справедливо отметил Медведев, нынешний конфликт развивается по самому плохому сценарию, и происходит это из-за действий коллективного Запада. В конечном счёте происходящее может свестись к переходу конфликта «в последнюю стадию», под которой зампред Совбеза России подразумевает применение ядерного оружия.

Отрезвит ли западных функционеров это предупреждение? К сожалению, полагаем, что нет. Многие политологи полагают, что кризис будет продолжать эскалироваться до тех пор, пока его зачинщики не почувствуют реальную угрозу собственному существованию; проще говоря, чтобы произошла разрядка, нужна кульминация кризисных явлений. Украина и то, что с ней будет дальше, западных функционеров особо не волнует — она для них инструмент — а вот собственное благополучие это уже совсем другой разговор.