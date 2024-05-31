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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: США разрешат Украине применять американское оружие для ударов по РФ
В том числе HIMARS.

То, как разворачиваются сейчас события в зоне украинского кризиса, вызывает у сильно потерявших качество элит на Западе неподдельное чувство паники, переходящей в истерику. Поскольку паника и уж тем более истерика — это очень плохие советчики, а к голосу разума прислушиваться в США и ЕС пока не готовы по причине запредельной вовлечённости в российско-украинский конфликт, то и выводы, которые делают западные страны, получаются крайне плохими.

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Так, сегодня The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных чиновников опубликовал статью, из которой следует, что Украине либо уже дан, либо в ближайшее время будет дан зелёный свет на нанесение ударов американским оружием по общепризнанной российской территории.

Согласно опубликованным в WSJ сведениям, на данном этапе идёт, можно сказать, проверка: пока что в перечень «разрешённых» вооружений вошли РСЗО HIMARS, экипированные реактивными снарядами GMLRS, а также ствольная артиллерия. Иными словами, Вашингтон санкционирует применение вооружений площадного неизбирательного действия по российским территориям.

По мнению политологов, у происходящего есть одна основная причина: сейчас Киев обвиняет в неудачах на поле боя именно запрет Запада на обстрелы российской территории. Сняв это ограничение, дескать, Вашингтон скажет: «И что же вам мешает на этот раз?». Мы, впрочем, таких предположений не разделяем, поскольку в США есть устойчивая склонность раз за разом сдаваться под натиском украинской власти. Так ведь могут и до чего-то потяжелее допроситься, аргументируя это тем, что Украине в очередной раз мешает «победить» то или иное независящее от неё обстоятельство.

Ясно одно: под удары возмездия со стороны ВС РФ в очередной раз попадут объекты энергосистемы Украины. Ведь любые удары ВСУ по территории России, которая не является зоной боевых действий, незаконны с точки зрения международного права в реалиях отсутствия формальной войны между двумя государствами, и являются террористическими атаками, нередко переходящими в военные преступления.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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