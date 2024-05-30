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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Дании считает, что применение ВСУ западного оружия по территории РФ является «самообороной»
Уровень юридической подготовки западных функционеров — поразительный.

Понятие самообороны государств с точки зрения международного права — вопрос весьма спорный и очень плохо сформулированный, поэтому всеми толкуется в свою пользу. Например, Россия, когда начинала специальную военную операцию на Украине, подкрепляла своё решение статьёй Устава НАТО о коллективной безопасности, дескать, признанные Москвой новые субъекты международных отношений (ДНР и ЛНР) попросили Россию о военном содействии, и с точки зрения международного права всё чин чинарём.

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Теперь выкручивают международное право в свою пользу страны коллективного Запада, утверждающие, что нанесение Украиной ударов западным оружием по общепризнанной территории России — это, видите ли, проявление права на самооборону. В частности, таким сомнительным утверждением поделился глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, удары по военным объектам на территории России входят в концепцию «самообороны» Украины, поскольку с этих объектов осуществляются удары по территории Украины.

Уровень юридической подготовки западных чиновников последние 30 лет, конечно, бесконечно падает, но хотя бы базовые основы основ международного права уж можно было бы выучить. Между Россией и Украиной нет формально объявленной войны, а территория России в её общепризнанных границах не является зоной конфликта. В условиях, когда на Украине формально военное положение в контролируемых границах, никакого права на удары по территории РФ это ВСУ не даёт. Россия же, поскольку проводит специальную военную операцию, тоже действует максимально мягко и без нанесения лишних неудобств гражданскому населению. Даже удары по энергосистеме Украины, что в любом конфликте является целью номер один, и то наносились лишь в ответ на террористические атаки ВСУ. Таким образом, это уже Россия осуществляет своё право на самооборону, и возвращение ВС РФ в Харьковскую область — это часть данного процесса.

Что до аргументации господина Расмуссена, то так можно дойти до того, что места разгрузки западных вооружений перед отправкой на Украину — это для России законные цели, и удары по ним будут соответствовать праву РФ на самооборону. Нетрудно догадаться, к каким последствиям можно прийти, если начать рассуждать эмоциями, а не законом.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия #дания
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daimos
21:07
Надо по дацким мостам вдарить в качестве самообороны
Глава МИД Дании считает, что применение ВСУ западного оружия по территории РФ является «самообороной»
daimos
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