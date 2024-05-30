Сказали, как есть.

Вопрос легитимности Владимира Зеленского как президента Украины для России не стоит: с 21 мая он нелегитимен, и целый ряд представителей российского руководства, включая президента, заявили о том, что правомерной властью в Киеве сегодня может считаться разве что Верховная Рада.

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И вот, о том, что Россия больше не рассматривает Зеленского как легитимного президента Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», — заявила Захарова.

Необходимо понимать, что при озвученных МИД РФ реалиях Зеленский не сможет представлять Украину в случае начала переговоров с Россией. Делать это придётся кому-то другому. Судя по комментариям российской власти, то может быть председатель Верховной Рады, полномочия которой автоматически продлеваются во время военного положения и, соответственно, легитимность которой Москва признаёт.