Дело нужное. А то даже в таких примитивных моментах вся техника — импортная.

Масштаб проникновения западных технологий и средств производства в России поистине запределен. С 1990-х годов считалось, что покупать «у знающих» — это лучше, чем самим становиться «знающими» и конкурентоспособными. К чему такая неразумная политика привела, стало понятно после введения против России Западом в 2022 году незаконных масштабных рестрикций. Совершенно «внезапно» оказалось, что технологии и экономические связи можно использовать как оружие и инструмент шантажа с целью управления позицией политического руководства «неугодных» Западу стран.

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Ситуация непростая настолько, что даже такие, казалось бы, примитивные с технической точки зрения средства производства, как плиты, фритюрницы и иное обязательное для любого предприятия общественного питания оборудования — тоже импортные. Санкционный шок, впрочем, открыл перед отечественными производителями большое количество возможностей, которые нужно только увидеть и начать использовать. Так, ассоциация «Росспецмаш» сообщила о том, что компания «Чувашторгтехника» приступила к серийному производству индукционных плит для нужд общепита.

Плиты имеют торговую марку Abat и предназначены для использования со сферической посудой. Допускается нагрев и поддержание температуры в диапазоне от +60 до +240 градусов по Цельсию.

Насколько масштабным является это производство, пока не уточняется, но совершенно очевидно, что оборудование такого рода в России (и за её пределами) требуется в колоссальных количествах.