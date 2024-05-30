Похоже, разговор с послом Франции в МИД РФ к просветлению в Париже не привёл.

Как мы уже отмечали много раз, страны коллективного Запада загнали себя в вопросе Украины в ловушку, из которой нет приемлемого для них выхода. В итоге чем тяжелее с точки зрения Киева ситуация в зоне боевых действий, тем, парадоксально, выше у Запада желание не завершить конфликт на любых условиях, а наоборот — продолжать его эскалацию.

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В начале этого месяца в МИД России на ковёр был вызван посол Франции, где ему предельно чётко расписали, какие будут последствия будут ждать Пятую Республику в случае принятия такого решения. По всей видимости, в Париже намёк не поняли, поэтому сегодня агентство Reuters со ссылкой на французских дипломатов высокого ранга сообщило, что уже на следующей неделе Франция может официально объявить об отправке «инструкторов» на Украину.

Поначалу, как уточняется, в страну приедут несколько десятков военнослужащих, затем их количество будет увеличиваться. Инструктаж будет затрагивать вопросы разминирования, обслуживания оборудования, а также вопросы применения западных истребителей. Чему украинских военных могут научить французские инструкторы, которые последний раз воевали в реальном конфликте мы уже даже не ручаемся вспомнить, когда, вопрос хороший. Понятно, что на самом деле речь идёт не об инструкторах, а о кадровых военных, которые, скорее всего, будут управлять передаваемой Киеву техникой. Легенда про «инструкторов» — это, скорее всего, лишь прикрытие.

Российское политическое руководство уже отмечало, что ничего хорошего французских военных на Украине не ждёт. Вероятно, по месту концентрации этих военнослужащих будет нанесён демонстративный ракетный удар. Если официальному Парижу безразлична судьба своих военнослужащих, то хотя бы французских граждан втягивание страны в чужой конфликт явно радовать совершенно не должно.