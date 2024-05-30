Мощность предприятия — 30 тысяч снарядов в месяц. Украине столько требуется в день.

Ещё летом 2022 года мир осознал одну суровую реальность: сухопутные конфликты примерно равных по техническим возможностям сторон (не будем сейчас заострять внимание на том, кто и как обеспечивает Украине этот паритет, потому что ответ очевиден) сводятся к конфликту на истощение. Моральное, экономическое, военное, промышленное. Истощение непосредственно Украины и доставшихся ей в наследство от СССР/России возможностей было достигнуто ещё летом 2022-го, ну а дальше в силу уже начали вступать реалии, вызванные максимальным вовлечением коллективного Запада в этот конфликт.

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Выводы из происходящего делают и там. В частности, в США в 2022 году приняли решение о наращивании выпуска артиллерийских снарядов, и вот, соответствующее предприятие, расположенное в штате Техас, уже находится на финишной прямой своего возведения. Согласно имеющимся у американской прессы сведениям, мощность этого военного завода составит порядка 30 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц.

Этого, как вы понимаете, в любом случае недостаточно, но не стоит забывать и о том, что одними снарядами сыт не будешь: к ним необходимо производить непосредственно артиллерийские орудия, а вот о резком наращивании их производства пока что речи не идёт.

Кроме того, стоит помнить, что западная пресса давно уже бьёт в набат по поводу того, что Западу снаряды обходятся как минимум вчетверо дороже (по другим оценкам, в 8—10 раз дороже), чем России.