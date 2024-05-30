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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США встревожились из-за ударов ВСУ по российским элементам СПРН
Не пора ли дать своим прокси по рукам?

На прошлой неделе ВСУ в нарушение всех инстинктов самосохранения с учётом российской ядерной доктрины нанесли пусть и мало что достигший, но всё же удар по загоризонтной радиолокационной станции «Воронеж-ДМ» на Кубани. Данный объект является частью российского ядерного щита и элементом системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая при необходимости и будет давать команду на ответно-встречный ядерный удар. Это апокалиптический сценарий, после которого жизнь как минимум в северном полушарии Земли станет невозможной.

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Понимая, что реакция РФ на подобные удары, учитывая стратегическую важность СПРН, может быть самой разнообразной, в США сегодня выразили обеспокоенность украинскими безрассудными действиями. Так, The Washington Post со ссылкой на американских чиновников высокого уровня передаёт, что Вашингтон предостерёг Киев от повторения своих необдуманных действий в отношении объектов, которые не участвуют в боевых действиях на Украине.

В США совершенно справедливо полагают, что Москва может заподозрить американское влияние на Киев в деле снижения ядерной и ракетной безопасности России. Проще говоря, на данном этапе США дали своим прокси по рукам. Поняли ли это в Киеве, который последнее время стал позволять себе лишнее и изображать, будто он в этой партии игрок, а не игровое поле, вопрос открытый.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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