Телескопический и фронтальный — они уже проходят испытания и скоро станут в «серию».

В Москве состоялась официальная премьера российских погрузчиков от Ростсельмаш, которая является знаковым событием для отечественного производства и машиностроения. Новые модели — телескопический TLH 740 и фронтальный WL 530 — уже проходят испытания и скоро начнётся их серийное производство.

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Телескопический погрузчик способен поднимать грузы весом до 4 тонн на высоту до 7 метров и имеет максимальную скорость 40 км/ч. Фронтальный вариант имеет грузоподъёмность 5 тонн с выгрузкой на высоту 4,1 метра и может передвигаться со скоростью до 36 км/ч.

Разработчики из Ростсельмаш учли необходимость комфорта и безопасности оператора: машины оснащены кондиционером и регулируемым на шесть позиций сиденьем, позволяющим настроить её под индивидуальные нужды пользователя. Также доступно регулирование руля по высоте и углу наклона.

Кабины новых погрузчиков сертифицированы согласно международным стандартам безопасности ROPS и FOPS, что гарантирует защиту оператора в случае опрокидывания техники или падения предметов сверху.

Генеральный директор Ростсельмаш, Валерий Мальцев, акцентировал внимание на приоритетах производства — максимальной локализации и высоком качестве продукции, с учётом того, что до этого момента рынок был в большей степени занят зарубежными торговыми марками.